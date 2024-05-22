Кроос обратился к новой звезде «Реала» Беллингему

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос, который грядущим летом завершит игровую карьеру, высказался в адрес англичанина Джуда Беллингема.
«Провести больше лет вместе было бы нечестно. Джуд, ты в свои 20 лет уже готов руководить игрой «Реала», - передает слова немецкого полузащитника Madrid Universal.
Ранее было объявлено, что 34-летний Кроос повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024.
За мадридский гранд Тони выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне хавбек поучаствовал в 45 поединках, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Его контракт истекает в конце июня.
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