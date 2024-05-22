Кроос обратился к новой звезде «Реала» Беллингему

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос, который грядущим летом завершит игровую карьеру, высказался в адрес англичанина Джуда Беллингема.

«Провести больше лет вместе было бы нечестно. Джуд, ты в свои 20 лет уже готов руководить игрой «Реала», - передает слова немецкого полузащитника Madrid Universal.

Ранее было объявлено, что 34-летний Кроос повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024.

За мадридский гранд Тони выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне хавбек поучаствовал в 45 поединках, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Его контракт истекает в конце июня.