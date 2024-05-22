Модрич обратился к Кроосу, который завершит карьеру

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение одноклубника Тони Крооса завершить игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.

«Тони, для меня было честью разделить с тобой центр поля в «Реале». Это был золотой период нашей карьеры. Есть только «Реал» и ничего больше», - оставил сообщение хорватский футболист в социальных сетях.

Кроос выступает за мадридский гранд с 2014 года. Тони провел в общей сложности 463 матча за «сливочных», забил 28 мячей и сделал 98 голевых передач.

1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Уэмбли».