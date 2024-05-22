«Реал» может перехватить таланта, с которым договорился «ПСЖ»

Мадридский «Реал» может перехватить у «ПСЖ» защитника Лени Йоро, права на которого принадлежат «Лиллю». Агент футболиста может аннулировать предварительное соглашение с парижанами ради перехода в «королевский» клуб, рапортует Sport.es.

«ПСЖ» ранее согласовал с Йоро и «Лиллем» детали сделки, но сторона игрока хочет устроить трансфер в «Реал», где предложили более выгодные условия.

18-летний защитник провел в этом сезоне 44 матча за «Лилль», отметившись одним забитым мячом. Трудовой договор Йоро рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.