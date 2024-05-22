Карвахаль обратился к Кроосу, решившему завершить карьеру

«Я всегда буду с гордостью вспоминать наши совместные выступления. Когда-то расскажу своим детям, чего мы добились на поле. Благодарю тебя за все, что ты сделал для команды. Ты был источником вдохновения. Но у нас осталось еще одно незаконченное дело, нужно максимально хорошо попрощаться», - гласит сообщение испанца в социальных сетях.