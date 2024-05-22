Жена игрока «Реала» в шоке от решения Крооса

Во вторник, 21 мая, было объявлено о решении полузащитника Тони Крооса завершить игровую карьеру. Мина Бонино, супруга хавбека «Реала» Федерико Вальверде, отреагировала на эту новость

«Я просто уничтожена. Лучший футболист мира покидает нас, многие этого еще не осознали», - оставила сообщение девушка в социальных сетях.

Напомним, что Кроос выступал за «королевский» клуб с лета 2014 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом. В общей сложности он провел за «Реал» 463 поединка, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами.