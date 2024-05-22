Фабрегас оценил работу Хави в «Барселоне»

«У нас отличные отношения. Хави – классный тренер. Ему было суждено возглавить «Барселону». Он знает, что делает. Через несколько лет наверняка все будут говорить, что это Хави дал дорогу этой молодежи в большой футбол. Эрнандес внес большой вклад», - передает слова Фабрегаса Sport.es.