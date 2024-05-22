Фабрегас оценил работу Хави в «Барселоне»

Экс-футболист сборной Испании и лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался о главном тренере каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесе.
«У нас отличные отношения. Хави – классный тренер. Ему было суждено возглавить «Барселону». Он знает, что делает. Через несколько лет наверняка все будут говорить, что это Хави дал дорогу этой молодежи в большой футбол. Эрнандес внес большой вклад», - передает слова Фабрегаса Sport.es.
44-летний специалист занимает пост главного тренера «Барселоны» с ноября 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025-го.
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