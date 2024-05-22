Гол Левандовски в ворота «Райо» обойдётся «Барселоне» в 1,25 миллионов евро

«Барселона» всё-таки вырвала второе место в итоговой турнирной таблице испанского чемпионата, это произошло после крупной победы над «Райо Вальекано» в заключительном туре. Один из голов забил польский нападающий Роберт Левандовски, и этот гол дорого обошёлся «Барселоне» - в 1,25 миллионов евро.

Дело в том, что такую сумму каталонский клуб должен выплатить «Баварии», если по итогам второго сезона в «Барселоне» Левандовски снова покорится планка в 25 голов за сезон с учётом всех турниров.

Более того, это условие сохранится и на третий, и на четвёртый год контракта, уточняет испанское издание El Mundo Deportivo.