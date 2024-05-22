Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Левандовски в ворота «Райо» обойдётся «Барселоне» в 1,25 миллионов евро

22 Мая 2024 • 04:07 Комментировать

«Барселона» всё-таки вырвала второе место в итоговой турнирной таблице испанского чемпионата, это произошло после крупной победы над «Райо Вальекано» в заключительном туре. Один из голов забил польский нападающий Роберт Левандовски, и этот гол дорого обошёлся «Барселоне» - в 1,25 миллионов евро.

Дело в том, что такую сумму каталонский клуб должен выплатить «Баварии», если по итогам второго сезона в «Барселоне» Левандовски снова покорится планка в 25 голов за сезон с учётом всех турниров.

Более того, это условие сохранится и на третий, и на четвёртый год контракта, уточняет испанское издание El Mundo Deportivo.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
04:07 · Испания. Ла Лига
Гол Левандовски в ворота «Райо» обойдётся «Барселоне» в 1,25 миллионов евро
02:14 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не сыграет на Олимпиаде слухи
02:02 · Испания. Ла Лига
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
01:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» предлагал Кроосу новый контракт – игрок не ответил
01:08 · Испания. Ла Лига
Алаба поедет на Евро со сборной Австрии, но не будет играть
00:35 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
Варан высказался об уходе Крооса
21 Мая
23:43 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Хотел бы играть с Кроосом ещё десять лет»
23:08 · Испания. Ла Лига
Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола
22:58 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
22:15 · Испания. Ла Лига
Гюлер – Кроосу: «Каждый день становлюсь свидетелем необъяснимых вещей, которые ты совершаешь»
21:59 · Испания. Ла Лига
Сарри может возглавить «Севилью»
21:52 · Испания. Ла Лига
Андер Эррера может продолжить карьеру в Сегунде слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
20:58 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
Все новости
Рекомендуем