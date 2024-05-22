Мбаппе не сыграет на Олимпиаде

Будущий новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участие на предстоящих Олимпийских играх.

25-летний форвард покинет ряды «Пари Сен-Жермен» по окончании текущего сезона, после чего перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. По информации журналиста Аранчи Родригеса, Мбаппе не поможет олимпийской сборной Франции на домашнем для неё турнире, который пройдёт грядущим летом. Вместо этого звёздный игрок будет готовиться к новому сезону в расположении «королевского клуба».

Переход Килиана Мбаппе в «Реал» пока не подтверждён официально, но считается решённым вопросом. О заключении сделки будет объявлено после финала Лиги чемпионов (1 июня), в котором «сливочные» сыграют против дортмундской «Боруссии».