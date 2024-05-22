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Флик ждёт предложения от «Барселоны»

22 Мая 2024 • 02:02 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Ханс-Дитер Флик надеется получить предложение от «Барселоны».

Немец уже был близок к назначению в каталонский клуб, но ситуация изменилась, когда Хави Эрнандес передумал уходить. Теперь в «Барселоне» подумывают об увольнении испанца, и Флик готов заменить его, если появится такая возможность, докладывает Mundo Deportivo. Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии не будет принимать никаких решений по своему будущему, пока не определится дальнейшая судьба Хави.

По некоторым данным, Ханс-Дитер Флик уже отказался от варианта с назначением в «Челси».

Решение по Хави Эрнандесу должно быть принято в скором времени. Действующий контракт специалиста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.

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Барселона Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик ещё теги

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