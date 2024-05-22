«Реал» предлагал Кроосу новый контракт – игрок не ответил

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получал предложение по новому контракту, но решил завершить карьеру.

34-летний игрок публично объявил о своём решении во вторник. По сведениям журналиста Аранчи Родригеса, две недели назад «Реал» предложил немцу продлить трудовой договор, но тот не дал ответа. Хавбек сообщил о своём намерении Карло Анчелотти и Флорентино Пересу только 19 мая, после матча против «Вильярреала» (4:4).

Тони Кроос выступает за «Реал» на протяжении десяти лет. 1 июня футболист проведёт свой последний поединок за «сливочных» – это произойдёт в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».