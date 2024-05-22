Алаба поедет на Евро со сборной Австрии, но не будет играть

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба будет помогать Ральфу Рангнику на предстоящем чемпионате Европы.

31-летний футболист не поможет сборной Австрии на турнире из-за травмы крестообразной связки, полученной по ходу текущего сезона, однако, как сообщает Madrid Zone, отправится на турнир, чтобы поддерживать команду в роли «неиграющего капитана».

Напомним, Давид Алаба получил травму в декабрьском матче Ла Лиги против «Вильярреала». Ожидается, что опытный центрбек сможет вернуться в строй ближе к концу лета.

На Евро-2024 сборная Австрии сыграет с соперниками из Франции, Польши и Нидерландов.