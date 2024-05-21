Вальверде: «Хотел бы играть с Кроосом ещё десять лет»

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что думает о скором уходе Тони Крооса.

34-летний полузащитник завершит своё пребывание в «Реале» по окончании текущего сезона. После выступления на Евро-2024 со сборной Германии игрок повесит бутсы на гвоздь.

«У каждого из нас в детстве был кумир – тот, кем мы восхищались, видя по телевизору, думая: «Хочу быть таким же». Мы представляли, как играем с этим кумиром, таким далёким и недосягаемым. Одним из таких мальчиков был я, и мне удалось осуществить мечту сыграть с кумиром.

Это странное чувство, но я должен сказать, что хотел бы играть с тобой ещё десять лет. Я никогда не переставал быть тем самым ребёнком, который восхищался тобой», – цитирует Madrid Xtra Вальверде.