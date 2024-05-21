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Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола

21 Мая 2024 • 23:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Полузащитник Лука Модрич прокомментировал новость о скором уходе своего одноклубника Тони Крооса.

Немецкий хавбек проводит свой последний сезон в «Реале» – он повесит бутсы на гвоздь после домашнего для сборной Германии чемпионата Европы.

«Трудно писать об этом. Футбольный мир грустит, потому что уходит игрок, изменивший историю. Признаюсь, мне тоже очень грустно. Ты легенда «Реала» и этого вида спорта.

Мне нравилось играть с тобой, и для меня большая честь делить с тобой центр поля в «Реале». У тебя есть качества, которые делают тебя уникальным, особенным футболистом. Другого Тони Крооса не будет никогда.

Незабываемые европейские вечера, завоёванные трофеи, волшебство «Бернабеу». Это золотое время, проведённое в клубе нашей жизни, навсегда останется в памяти.

Ты добился всего, но у нас осталась ещё одна важная цель – мы идём за 15-м [кубком Лиги чемпионов].

Буду скучать, мой друг», – написал в социальных сетях Модрич.

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