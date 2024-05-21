Гюлер – Кроосу: «Каждый день становлюсь свидетелем необъяснимых вещей, которые ты совершаешь»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

34-летний игрок уйдёт из футбола после завершения Евро-2024. Об этом сам немецкий хавбек сообщил во вторник.

«Каждый день, наблюдая за тобой, я становлюсь свидетелем невероятных вещей, и я стараюсь учиться к тебя. Я благодарен за то, что получил возможность играть вместе с настоящей легендой футбола. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем, ты заслуживаешь этого. Спасибо за всё, что ты сделал для меня, «Реала» и игры. Знать тебя и учиться у тебя было бесценно», – обратился Гюлер к Кроосу посредством социальных сетей.