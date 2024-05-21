Сарри может возглавить «Севилью»

Итальянец Маурицио Сарри может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Руди Галетти, специалиста намерена пригласить «Севилья». Отмечается, что Сарри согласится возглавить команду, если ему гарантируют, что будут подписаны несколько нужных ему футболистов.

Напомним, в марте этого года Сарри был уволен из римского «Лацио».

На данный момент «Севилья» располагается на 13 строчке в турнирной таблице испанского чемпионата. В заключительном матче сезона клуб на своём поле примет «Барселону», игра пройдёт 26 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.