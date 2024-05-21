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Чемпионат Испании. Ла Лига

Андер Эррера может продолжить карьеру в Сегунде слухи

21 Мая 2024 • 21:52 Комментировать

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера может продолжить свою карьеру в родном для себя клубе – «Сарагосе». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «Атлетик» и главный тренер Эрнесто Вальверде будут стараться сохранить Эрреру в составе на будущий сезон. Однако краеугольным камнем становится возраст футболиста, а именно то, что баску уже 35 лет. Поэтому и на высокую зарплату в клубе из Бильбао Эррера не может рассчитывать.

На данный момент опытный игрок в раздумьях: продолжить карьеру в «Атлетике», подписать новый контракт или вернуться в «Сарагосу», в которой он начинал заниматься футболом.

«Сарагоса» в текущем сезоне Сегунды занимает лишь 15 место таблицы с 47 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сарагоса Атлетик Бильбао Андер Эррера ещё теги
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