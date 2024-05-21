Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера может продолжить свою карьеру в родном для себя клубе – «Сарагосе». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «Атлетик» и главный тренер Эрнесто Вальверде будут стараться сохранить Эрреру в составе на будущий сезон. Однако краеугольным камнем становится возраст футболиста, а именно то, что баску уже 35 лет. Поэтому и на высокую зарплату в клубе из Бильбао Эррера не может рассчитывать.

На данный момент опытный игрок в раздумьях: продолжить карьеру в «Атлетике», подписать новый контракт или вернуться в «Сарагосу», в которой он начинал заниматься футболом.

«Сарагоса» в текущем сезоне Сегунды занимает лишь 15 место таблицы с 47 баллами.