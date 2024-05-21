Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави

21 Мая 2024 • 20:58 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

В скором времени в «Барселоне» решат, стоит ли продолжать сотрудничество с Хави Эрнандесом.

В апреле тренер передумал покидать клуб, однако недавно появились известия о его возможном увольнении по окончании сезона. В ближайшие дни состоится встреча, по итогам которой и будет принято итоговое решение относительно будущего Хави. По сведениям журналиста Фернандо Поло, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку составит отчёт, в котором распишет все положительные и отрицательные моменты завершающегося сезона. Именно от выводов функционера во многом и будет зависеть финальный вердикт руководства каталонского гранда.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
11:45
Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:52
«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
21:52 · Испания. Ла Лига
Андер Эррера может продолжить карьеру в Сегунде слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
20:58 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
20:27 · Испания. Ла Лига
Тчуамени прокомментировал уход Крооса
20:26 · Испания. Ла Лига
Беллингем отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
19:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти умолял Крооса не уходить из «Реала» 1
18:51 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» послал Тони Крооса 2
17:47 · Испания. Ла Лига
Реакция Лунина на уход Крооса из «Реала»
17:41 · Испания. Ла Лига
Винисиус одним словом описал Крооса в трогательной публикации
17:26 · Испания. Ла Лига
Известный баскетболист призвал Крооса передумать уходить из футбола
17:19 · Испания. Ла Лига
Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
15:52 · Испания. Ла Лига
Винисиус или Беллингем: Экс-звезда «Реала» рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч» 1
15:26 · Испания. Ла Лига
За 10 сезонов в «Реале» Кроос ни разу не имел точность пасов ниже 92%
14:45 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Моей целью всегда было завершение карьеры на пике»
14:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» обратился к Кроосу, завершающему карьеру
Все новости
Рекомендуем