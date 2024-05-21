Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави

В скором времени в «Барселоне» решат, стоит ли продолжать сотрудничество с Хави Эрнандесом.

В апреле тренер передумал покидать клуб, однако недавно появились известия о его возможном увольнении по окончании сезона. В ближайшие дни состоится встреча, по итогам которой и будет принято итоговое решение относительно будущего Хави. По сведениям журналиста Фернандо Поло, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку составит отчёт, в котором распишет все положительные и отрицательные моменты завершающегося сезона. Именно от выводов функционера во многом и будет зависеть финальный вердикт руководства каталонского гранда.