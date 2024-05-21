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Тчуамени прокомментировал уход Крооса

21 Мая 2024 • 20:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на объявление Тони Крооса о завершении карьеры.

34-летний немец сообщил о своём решении во вторник. Хавбек «сливочных» повесит бутсы на гвоздь после домашнего для Германии Евро-2024. Таким образом, предстоящий финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» станет для Крооса последним матчем в составе «Реала».

«Я просто благодарен, что у меня была возможность стать свидетелем величия этого парня. Один из лучших в истории, определённо», – написал в социальных сетях Тчуамени.

Тони Кроос выступает за «королевский клуб» с 2014 года. На счету футболиста в общей сложности 463 поединка в цветах мадридцев во всех турнирах.

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