Беллингем отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

Джун Беллингем, полузащитник «сливочных», прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Ранее немец объявил, что после Евро-2024 повесит бутсы на гвоздь.

- Одного года было недостаточно. Спасибо тебе за всё, что ты сделал, очень приятно было играть с тобой и наслаждаться твоей игрой. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, - написал англичанин в своих социальных сетях.

Кроос выступает за «Реал» на протяжении 10 сезонов. Всего на счету немецкого игрока 463 матча за «сливочных», в которых он забил 28 голов и сделал 98 результативных передач на своих партнёров.