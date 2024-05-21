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Беллингем отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

21 Мая 2024 • 20:26 Комментировать

Джун Беллингем, полузащитник «сливочных», прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Ранее немец объявил, что после Евро-2024 повесит бутсы на гвоздь.

- Одного года было недостаточно. Спасибо тебе за всё, что ты сделал, очень приятно было играть с тобой и наслаждаться твоей игрой. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, - написал англичанин в своих социальных сетях.

Кроос выступает за «Реал» на протяжении 10 сезонов. Всего на счету немецкого игрока 463 матча за «сливочных», в которых он забил 28 голов и сделал 98 результативных передач на своих партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Джуд Беллингем ещё теги
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