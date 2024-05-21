Анчелотти умолял Крооса не уходить из «Реала»

Тони Кроос нарушил спокойный вторничный футбольный день объявлением о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Немецкий полузащитник повесит бутсы на гвоздь довольно рано – уже в 34 года.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на газету Marca, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти умолял Тони Крооса остаться в «Реале» на следующий сезон. Впрочем, немецкий футболист все равно решил уйти из футбола.

Стоит сказать, что за «Реал» Кроос выступает с сезона 2014/2015 после перехода из «Баварии».

Последним для Тони Крооса в «Реале» станет матч против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов 1 июня.