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Анчелотти умолял Крооса не уходить из «Реала»

21 Мая 2024 • 19:07 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Тони Кроос нарушил спокойный вторничный футбольный день объявлением о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Немецкий полузащитник повесит бутсы на гвоздь довольно рано – уже в 34 года.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на газету Marca, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти умолял Тони Крооса остаться в «Реале» на следующий сезон. Впрочем, немецкий футболист все равно решил уйти из футбола.

Стоит сказать, что за «Реал» Кроос выступает с сезона 2014/2015 после перехода из «Баварии».  

Последним для Тони Крооса в «Реале» станет матч против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов 1 июня.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
21 Мая 2024 в 19:32
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