Игрок «Реала» послал Тони Крооса

Во вторник Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Очевидно, немецкий полузащитник очень огорчил футболистов и болельщиков «Реала».

«Я хотя бы в тренде?» - написал Кроос в одной из социальных сетей.

Защитник «Реала» Лукас Васкес сделал репост этой публикации Тони Крооса с ответом.

«Пошёл ты», - написал Васкес и добавил несколько эмодзи с показом оскорбительного жеста – среднего пальца.

В комментариях люди поддержали Лукаса Васкеса. Они считают, что эта публикация хорошо отражает настроение всех фанатов «Реала» после новости о решении Тони Крооса уйти из футбола.