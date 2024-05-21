Реакция Лунина на уход Крооса из «Реала»

Во вторник было объявлено о решении Тони Крооса завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Полузащитник покинет «Реал» после десяти лет выступлений. Своими мыслями по поводу ухода Крооса из футбола поделился голкипер мадридской команды Андрей Лунин.

«Очень грустный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример как личность! Мы будем очень по тебе скучать. Мы любим тебя, Тони Кроос», - написал Лунин в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт ещё два матча. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Бетиса» (25 мая) и «Боруссии» (1 июня).

Первые слова Крооса о решении завершить карьеру