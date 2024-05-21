Винисиус одним словом описал Крооса в трогательной публикации

Тони Кроос летом уходит из «Реала» и из футбола в целом – 34-летний полузащитник принял решение о завершении карьеры после чемпионата Европы. По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор.

«Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать для твоего описания, Тони. И всё же это далеко от того, чего ты заслуживаешь. Сегодня печальный день для меня и для болельщиков «Реала». Это ужасный день и для всего футбола. Грустно знать, что скоро тебя не будет в команде. Ты мог быть дать нам ещё многое. Но я понимаю тебя.

Спасибо за все советы и за то, чему ты научил меня за эти годы. Мы тебя любим. Идём за 15-м кубком европейских чемпионов для тебя», - написал Винисиус.

Первые слова Крооса о решении завершить карьеру