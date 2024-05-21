Известный баскетболист призвал Крооса передумать уходить из футбола

Тони Кроос объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Немецкий полузащитник завершает футбольную карьеру довольно рано – в 34 года. Кроос уйдёт из футбола летом после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.

В комментариях на страничке Крооса в социальной сети отметился известный баскетболист Лука Дончич. Он призвал Тони передумать уходить из футбола.

«Не-е-е-е-е-ет! Тони, оставайся!» - написал Дончич.

Цвета «Реала» Тони Кроос защищает с лета 2014 года после трансфера из «Баварии».

В сезоне 2023/2024 «Реалу» осталось провести два матча – против «Бетиса» в Ла Лиге и против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.