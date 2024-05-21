Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

Во вторник Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после домашнего для сборной Германии чемпионата Европы - 2024. В комментариях на страничке Крооса в одной из социальных сетей отметился бывший футболист «Реала» Криштиану Роналду.

«Спасибо за всё, Тони! Было честью делить с тобой футбольное поле. Всего наилучшего в будущем», - написал Роналду.

Тони Кроос решил уйти из футбола уже в 34 года. За «Реал» немецкий полузащитник выступает с лета 2014 года после трансфера из «Баварии».

Добавим, что 39-летний Криштиану Роналду в настоящий момент играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Первые слова Крооса о решении завершить карьеру