Винисиус или Беллингем: Экс-звезда «Реала» рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»

Известный в прошлом футболист Жулио Баптиста высказался о своём соотечественнике – о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус добился потрясающей стабильности в важных матчах. Это могут делать только лучшие футболисты. «Золотой мяч»? Я бы без сомнений отдал его Винисиусу. Между ним и Беллингемом я бы выбрал Вини за то, что он был более значимым для команды в важных матчах», - сказал Баптиста в интервью Marca.

Отметим, что Жулио Баптиста в своё время поиграл за «Реал» и ещё за несколько известных клубов, в частности за «Арсенал» и «Рому». Выступал Баптиста и за национальную сборную Бразилии.

Винисиуса назвали главным фаворитом на «Золотой мяч», Месси – в списке