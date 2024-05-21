За 10 сезонов в «Реале» Кроос ни разу не имел точность пасов ниже 92%

Во вторник было объявлено о том, что Тони Кроос завершит карьеру после чемпионата Европы - 2024. Полузащитник «Реала» принял решение повесить бутсы на гвоздь уже в 34 года. Тем временем, эксперты из Squawka делятся интересным статистическим фактом. Если взять статистику точности передач в Ла Лиге в разных сезонах, то у Крооса в «Реале» показатель ни разу не опускался ниже 92%.

Статистика точности передач Крооса в «Реале» (Ла Лига): сезон 2014/2015 – 92%, сезон 2015/2016 – 92%, сезон 2016/2017 – 94%, сезон 2017/2018 – 92%, сезон 2018/2019 – 93%, сезон 2019/2020 – 93%, сезон 2020/2021 – 94%, сезон 2021/2022 – 94%, сезон 2022/2023 – 95%, сезон 2023/2024 – 95%.

В текущем чемпионате Испании «Реал» проведёт ещё один матч – против «Бетиса».

Первые слова Крооса о решении завершить карьеру