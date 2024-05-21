Кроос: «Моей целью всегда было завершение карьеры на пике»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сделал публикацию в социальных сетях по поводу решения о завершении карьеры после Евро-2024. 34-летний футболист подчеркнул, что всегда хотел уйти из футбола на пике.

«Я счастлив и горжусь тем, что, на мой взгляд, я выбрал правильное время для своего решения и смог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершение карьеры на пике своих возможностей. Теперь у меня только одна мысль: вперёд за 15-м кубком европейских чемпионов!» - написал Кроос.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Президент «Реала» Перес прокомментировал решение Крооса завершить карьеру