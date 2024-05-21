«Реал» обратился к Кроосу, завершающему карьеру

Тони Кроос решил завершить карьеру после Евро-2024. О решении 34-летнего футболиста было объявлено на сайте «Реала». В пресс-релизе «сливочные» не только подчёркивают достижения Крооса, для которого текущий сезон становится десятым в клубе, но и обращаются к футболисту.

«Реал» хочет выразить благодарность и привязанность Тони Кроосу, ставшему частью истории клуба и одной из величайших легенд не только клуба, но и мирового футбола. Кроос навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала» за прекрасную игру и за всё то, что он отдавал в футболке нашего клуба, всегда олицетворяя ценности «Реала», - говорится в публикации.

Отметим, что в «Реал» Тони Кроос переходил летом 2014 года из «Баварии».

Первые слова Крооса о решении завершить карьеру