Первые слова Крооса о решении завершить карьеру

Во вторник «Реал» объявил о том, что Тони Кроос завершает карьеру после чемпионата Европы – 2024. 34-летний полузащитник дал первый комментарий по поводу своего решения.

«Я действительно думал об этом долгое, очень долгое время. Несколько дней назад я пришёл к решению, что этот сезон, замечательный десятый сезон с «Реалом», будет для меня последним. Те, кто внимательно следил за моими высказываниями, знают, что для меня завершение карьеры в «Реале» было единственным вариантом.

Сейчас я понимаю, что думать об уходе из «Реала» и из футбола было значительно легче, чем говорить об том вслух. Произнося это, по телу проскакивают мурашки.

Я начал играть в футбол в 6 лет и продержался до 34. Это важное решение, поэтому оно не легко скатывается с языка. Но решение принято, и теперь я испытываю с одной стороны чувство счастья, а с другой – чувство грусти», - слова Крооса приводит журналист Флориан Плеттенберг, ссылаясь на подкаст игрока.