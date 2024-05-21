Президент «Реала» Перес прокомментировал решение Крооса завершить карьеру

Полузащитник Тони Кроос принял решение повесить бутсы на гвоздь уже в 34 года. Во вторник соответствующая информация была размещена на страницах официального сайта «Реала». Кроос уйдёт из футбола после чемпионата Европы – 2024, который для сборной Германии будет домашним.

На официальном сайте «Реала» приводится и короткий комментарий президента «Реала» Флорентино Переса.

«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб был и всегда будет его домом», - сказал Перес.

Отметим, что за «Реал» Кроос выступает с лета 2014 года после трансфера из «Баварии». Последний матч за «сливочных» Тони должен провести 1 июня. В этот день «Реал» сыграет против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.