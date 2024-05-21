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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил об уходе Крооса из футбола официально

21 Мая 2024 • 14:06 Комментировать (1)

Полузащитник Тони Кроос принял решение завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы ближайшим летом. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте мадридского «Реала».

Таким образом, 34-летний Кроос покинет «Реал» после десяти сезонов в клубе. За это время немец провёл 463 официальных матча, в которых записал на свой счёт 28 голов и 98 голевых передач на партнёров.

В сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт ещё два матча – против «Бетиса» в чемпионате Испании (суббота, 25 мая) и против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов (суббота, 1 июня).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
21 Мая 2024 в 14:36
Спасибо за всё Легенда!!)) Будем скучать по твоим шедеврам (пасы,голы)
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