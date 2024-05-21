Полузащитник Тони Кроос принял решение завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы ближайшим летом. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте мадридского «Реала».

Таким образом, 34-летний Кроос покинет «Реал» после десяти сезонов в клубе. За это время немец провёл 463 официальных матча, в которых записал на свой счёт 28 голов и 98 голевых передач на партнёров.

В сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт ещё два матча – против «Бетиса» в чемпионате Испании (суббота, 25 мая) и против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов (суббота, 1 июня).