Кроос принял решение завершить карьеру

Немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос завершит профессиональную карьеру после окончания чемпионата Европы. Об этом стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу.

По информации источника, 34-летний Кросс не станет продлевать контракт с «Реалом», несмотря на слухи в СМИ.

Полузащитник защищает цвета «сливочных» с 2014 года. В нынешней кампании он появился на поле в 46 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором девяти ассистов.

Действующий трудовой договор Крооса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 12 миллионов евро.