«ПСЖ» договорился о трансфере защитника за чуть более 50 млн евро

Защитник Лени Йоро в летнее трансферное окно может сменить «Лилль» не на «Реал», а на «ПСЖ». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на SportsZone, гранд Лиги 1 уже достиг принципиального соглашения с «Лиллем» о трансфере Йоро за чуть более 50 миллионов евро.

«ПСЖ» договорился с «Лиллем», но с самим игроком, похоже, ещё нет. Источник отмечает, что 18-летний защитник предпочитает перебраться в «Реал». Теперь мадридский клуб должен сказать своё слово.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» не намерен переплачивать за Йоро, ведь его действующий контракт рассчитан всего лишь до лета 2025 года.