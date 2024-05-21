Президент Франции Макрон может обсудить с президентом «Реала» вопрос по Мбаппе

Флорентино Перес, занимающий должность президента «Реала», во вторник утром прилетел в Париж. Целью его визита является мероприятие, посвящённое 120-й годовщине основания ФИФА. Ближе к вечеру Перес отправится обратно в Мадрид.

Как сообщает издание AS, президент Франции Эммануэль Макрон планирует успеть встретиться с Флорентино Пересом. Французский лидер хочет обсудить с президентом «Реала» возможность участия Килиана Мбаппе на футбольном турнире Олимпиады.

Килиан Мбаппе недавно объявил об уходе из «ПСЖ» по завершению сезона. Ожидается, что о трансфере француза «Реал» сообщит в июне.