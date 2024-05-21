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Президент Франции Макрон может обсудить с президентом «Реала» вопрос по Мбаппе

21 Мая 2024 • 13:34 Комментировать

Флорентино Перес, занимающий должность президента «Реала», во вторник утром прилетел в Париж. Целью его визита является мероприятие, посвящённое 120-й годовщине основания ФИФА. Ближе к вечеру Перес отправится обратно в Мадрид.

Как сообщает издание AS, президент Франции Эммануэль Макрон планирует успеть встретиться с Флорентино Пересом. Французский лидер хочет обсудить с президентом «Реала» возможность участия Килиана Мбаппе на футбольном турнире Олимпиады.

Килиан Мбаппе недавно объявил об уходе из «ПСЖ» по завершению сезона. Ожидается, что о трансфере француза «Реал» сообщит в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон ещё теги
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