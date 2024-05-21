Вратарь «Реала» Куртуа назвал лучший футбольный клуб

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о влиянии «королевского» клуба на мировой футбол.
«Снаружи все видят невероятное зрелище, однако пока не окажетесь внутри, не поймете, какое влияние «Реал» оказывает на футбол. Каждый сезон клуб сражается за победу в Лиге чемпионов. «Реал» - лучший в мире, находясь внутри, ты видишь все», - передает слова бельгийского голкипера аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.
Тибо защищает цвета «королевского» клуба с лета 2018 года. Действующее трудовое соглашение между Куртуа и «сливочными» рассчитано до конца сезона-2025/2026.
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