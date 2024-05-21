Вратарь «Реала» Куртуа назвал лучший футбольный клуб

«Снаружи все видят невероятное зрелище, однако пока не окажетесь внутри, не поймете, какое влияние «Реал» оказывает на футбол. Каждый сезон клуб сражается за победу в Лиге чемпионов. «Реал» - лучший в мире, находясь внутри, ты видишь все», - передает слова бельгийского голкипера аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.