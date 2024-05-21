Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта предпочитает заменить главного тренера Хави Эрнандеса бывшим наставником «Баварии» Хансом-Дитером Фликом. По информации от журналиста Ивана Сан Антонио, немец уже начал изучать испанский язык.

Отметим, что с постом нового тренера «Барселоны» ранее также связывали Рафаэля Маркеса, который выступал за каталонский клуб в качестве футболиста. Тем не менее, по сведениям источника, Флик является приоритетным кандидатом для Лапорты.

Напомним, «Барселона» ещё не окончательно решила расстаться с Хави летом. Ситуация должна разрешиться в ближайшие дни.