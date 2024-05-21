«Барселона» хочет купить форварда, забившего 4 гола «Реалу»

Центрфорвард «Вильярреала» Александр Сорлот попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

«Сине-гранатовые» рассматривают 28-летнего норвежца в качестве замены поляку Роберту Левандовски. Однако сделка вряд ли состоится из-за ценника нападающего. Руководство «жёлтой субмарины» хочет выручить с продажи скандинав около 38 миллионов евро, что сейчас не по карману «Барселоне».

Напомним, что в недавнем матче с мадридским «Реалом» Сорлот оформил покер. Александр лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 23 забитыми мячами.