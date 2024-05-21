«ПСЖ» возглавил гонку за центральным защитником, которого хочет «Реал»

Французский «ПСЖ» вырвался в лидеры в гонке за центральным защитником «Лилля». 18-летний Лени Йоро ранее был связан с мадридским «Реалом», но по версии Le Petit Lilloit, француз сейчас ближе к переходу в команду Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что сам Йоро хочет перебраться в «Реал» ближайшим летом. Тем не менее, «королевский клуб» в последнее время охладил свой интерес, так как не определился с планами на некоторых защитников.

Отметим, что у Йоро летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем». По этой причине футболиста в ближайшее межсезонье будут готовы продать по сниженной стоимости.