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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» хочет купить экс-полузащитника «Реала»

21 Мая 2024 • 10:44 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсимо может покинуть французский «ПСЖ» и вернуться на родину. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

В чемпионате Испании есть спрос на хавбека. В его услугах заинтересован столичный «Атлетико». «Матрасники» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что сумма потенциальной сделки не превысит 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провел 19 поединков, в которых забил четыре гола и сделал пять голевых передач. Трудовой договор Марко рассчитан до середины 2026 года.

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