«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»

Каталонская «Барселона» заинтересовалась полузащитником «Валенсии». Если верить изданию Sport, «сине-гранатовые» положили глаз на 21-летнего Хави Герру, который в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился 4 голами и результативной передачей.

По информации от источника, инициатива трансфера молодого футболиста исходит лично от спортивного директора «Барселоны» Деку. У полузащитника есть сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но есть ощущение, что Герру могут отпустить за сумму в районе 30 миллионов.

Отметим, что Хави дебютировал за «Валенсию» в чемпионате Испании ещё в прошлом сезоне.