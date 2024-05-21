Иско перенёс операцию и не сыграет на Евро-2024

Хавбек севильского «Бетиса» Иско перенес операцию на травмированной ноге, об этом рапортует Diario AS. Из-за хирургического вмешательства полузащитник лишился шансов принять участие в чемпионате Европы – 2024. Он вернется в строй к началу сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Иско провел 29 поединков. 32-летний полузащитник отметился восемью забитыми мячами (два – с пенальти) и пятью голевыми передачами.

Перед заключительным туром Ла Лиги «Бетис» с 56 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче севильская команда на выезде встретится с мадридским «Реалом».