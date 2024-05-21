Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес всё ещё может покинуть команду. Напомним, слухи о его увольнении появились после пресс-конференции накануне матча с «Альмерией», где наставник пессимистично высказывался о будущем клуба.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Хави и Лапорта скоро проведут личную встречу, где решится дальнейшая судьба тренера. Источник подтверждает информацию о том, что приоритетными кандидатами на замену Эрнандесу являются Рафаэль Маркес и Ханс-Дитер Флик.

Напомним, Хави в прошлом сезоне помог «Барселоне» уверенно выиграть чемпионат Испании.