«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата

Каталонская «Барселона» активно ищет нового тренера, который в конце сезона может заменить Хави Эрнандеса. По информации от журналиста Фернандо Поло, приоритетным кандидатом для «сине-гранатовых» является бывший игрок клуба Рафаэль Маркес, но каталонская команда также не исключает вариант с приглашением бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Напомним, недавно появились слухи о желании «Барселоны» уволить Хави по окончании сезона. Проблема в том, что президенту Жоану Лапорте не понравились пессимистичные слова испанца на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией».