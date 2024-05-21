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Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса

21 Мая 2024 • 09:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Каталонская «Барселона» летом вполне может приобрести у «Бетиса» нападающего Айосе Переса, который относительно недавно был выкуплен у английского «Лестера» на постоянной основе. Как сообщает Diario AS, у 30-летнего испанца в контракте прописаны отступные в размере 4 миллионов евро. «Барселона» считает эту цифру приемлемой и всерьёз задумывается о трансфере.

Бывший игрок «Лестера» и «Ньюкасла» в последнем розыгрыше испанской Ла Лиги отметился 9 голами и результативной передачей. Выступления Айосе впечатлили руководство «Барселоны», которое думает пригласить игрока вместо Жоау Фелиша, у которого в конце сезона истекает аренда.

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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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