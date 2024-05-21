Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке покинет команду в летнее трансферное окно, если главным тренером останется Хави Эрнандес. Как сообщает Diario AS, 19-летний бразилец будет отдан в аренду или вовсе продан, если Хави не уволят в ближайшее время.

Источник также сообщает, что если «Барселону» возглавит новый тренер, Роке с большой долей вероятности останется и будет бороться за место в основном составе.

Напомним, «Барселона» заплатила за Роке в районе 40 миллионов евро компенсации и обошла в гонке топ-клубы АПЛ, включая лондонский «Челси». Витор в этом розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив 2 гола в 13 матчах.