«Барселона» заинтересовалась бывшим игроком «Лестера»

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к бывшему нападающему «Лестера», который ныне выступает в составе «Бетиса». По информации от Diario AS, «сине-гранатовые» раздумывают над приглашением в команду 30-летнего Айосе Переса из «Бетиса».

Напомним, прошлым летом Айосе покинул «Лестер» на правах аренды, но затем «Бетис» выкупил футболиста на постоянной основе. В этом розыгрыше чемпионата Испании Перес записал на свой актив 9 голов и результативную передачу.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Айосе в 7 миллионов евро. Ранее Перес помимо «Лестера» также выступал в Англии в составе «Ньюкасла».