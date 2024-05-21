Нападающий «Реала» Хоселу установил рекорд последних пяти лет

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу поразил ворота «Вильярреала» в недавнем поединке Ла Лиги. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 4:4.

34-летний испанец стал автором десяти голов в нынешнем сезоне чемпионата страны. Таким образом, Хоселу является единственным футболистом Ла Лиги, который в каждом из последних пяти сезонов забивал по десять голов. До перехода в «королевский» клуб нападающий поиграл за «Эспаньол» и «Алавес».

Хоселу перешел в «Реал» на правах аренды до завершения текущего сезона. Трансферная стоимость нападающего оценивается в пять миллионов евро.