В «Реале» выбрали вратаря на финал Лиги чемпионов – названо имя

В испанской прессе сообщили важную информацию по поводу состава мадридского «Реала» на финальный поединок Лиги чемпионов. Как стало известно газете Marca, тренерский штаб «сливочных» решил, что в основе выйдет бельгийский голкипер Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин останется в запасе.

Напомним, что Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травм колена. Большую часть матчей в этой игрой кампании провел Лунин, однако в решающем поединке Лиги чемпионов «Реал» решил сделать ставку на более опытного бельгийца.

Финал Лиги чемпионов между «королевским» клубом и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».

Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов