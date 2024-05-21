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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» выбрали вратаря на финал Лиги чемпионов – названо имя

21 Мая 2024 • 07:33 Комментировать

В испанской прессе сообщили важную информацию по поводу состава мадридского «Реала» на финальный поединок Лиги чемпионов. Как стало известно газете Marca, тренерский штаб «сливочных» решил, что в основе выйдет бельгийский голкипер Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин останется в запасе.

Напомним, что Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травм колена. Большую часть матчей в этой игрой кампании провел Лунин, однако в решающем поединке Лиги чемпионов «Реал» решил сделать ставку на более опытного бельгийца.

Финал Лиги чемпионов между «королевским» клубом и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».

Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Тибо Куртуа Андрей Лунин ещё теги
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