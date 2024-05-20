Стало известно, где будет играть Модрич в следующем сезоне

Будущее хавбека Луки Модрича остаётся обсуждаемой темой. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях написал о том, что «Реал» и Модрич планируют продолжить сотрудничество после того, как 38-летний футболист решить отклонить остальные предложения.

Модрич и «Реал» проведут ещё одну встречу, на которой обсудят зарплату и другие детали новой сделки. При этом хорватом движут не деньги – он хочет продолжить карьеру только в составе «Реала».

За «Реал» Лука Модрич выступает с конца августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».

Напомним, что Модрич попал в заявку сборной Хорватии на чемпионат Европы – 2024.